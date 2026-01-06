快訊／強烈冷氣團發威！18縣市低溫特報「跌破10度」 急凍到明晚

生活中心／朱祖儀報導

氣象署針對18縣市發布低溫特報。（示意圖／資料照）

受到強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，中央氣象署今（6）日上午10時56分針對18縣市發布低溫特報，提醒今日下午起至明晚，局部地區有持續10度左右或以下氣溫（橙色燈號）發生的機率，請注意防範。

＊橙色燈號：新北市、基隆市、台北市、桃園市

＊黃色燈號：新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、金門縣

氣象署指出，今日強烈大陸冷氣團南下、氣溫逐漸下降，清晨西半部及宜蘭低溫普遍在11至14度，花、東約15至17度，清晨因輻射冷卻影響，中南部近山區平地有局部10度左右或以下出現的機率。另外，因強烈大陸冷氣團南下，北部局部地區晚起亦有10度左右或以下氣溫發生的機率，請注意保暖措施。

氣象署表示，7日至8日強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，中部以北、宜蘭及花蓮天氣寒冷，其他地區早晚亦冷，中南部日夜溫差大。9日至10日強烈大陸冷氣團稍減弱，白天氣溫稍回升，但受到輻射冷卻影響，各地早晚仍寒冷，西半部日夜溫差大。

