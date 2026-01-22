快訊／強烈大陸冷氣團發威！14縣市低溫特報 一路冷到明天

中央氣象署稍早對14縣市更新低溫特報。（本刊資料照）

強烈大陸冷氣團持續發威！中央氣象署稍早對14縣市更新低溫特報，其中苗栗以北及金門地區有持續10度左右，一路會冷到明日上午。

中央氣象署今（22日）16時31分發布低溫特報，強烈大陸冷氣團影響，今日至明（23日）上午天氣寒冷，苗栗以北及金門地區有持續10度左右、連江有持續6度左右或以下氣溫發生的機率，台中、南投、雲林、嘉義、台南、高雄地區有10度以下氣溫發生的機率。

中央氣象署發布低溫特報。（翻攝自中央氣象署官網）

非常寒冷的橙色燈號範圍包含新北、台北、桃園、新竹、苗栗、金門有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，連江有持續6度左右或以下氣溫發生的機率，請注意防範；寒冷的黃色燈號則有台中、南投、雲林、嘉義、台南、高雄有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

廣告 廣告

中央氣象署提醒，加強保暖，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全；預防低溫導致之呼吸道及心血管疾病、避免長時間逗留在寒冷環境，確保兒童之頭、頸、手和腳部溫暖，關懷老人、遊民及弱勢族群避寒措施；農作物及水產養殖業注意寒害。

更多鏡週刊報導

「夜衝武嶺」去年奪10命！拍美照爬山壁 太管處要嚴格取締了

法國仙人掌桿菌奶粉流入台灣 新安琪兒預防性下架「批號曝光」

基隆中和路、復興路口出現1公尺深坑 市府急搶修「預計14時恢復通車」