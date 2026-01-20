快訊／強烈大陸冷氣團發威！ 7縣市低溫特報「防10度以下低溫」

中央氣象署稍早對7縣市發布低溫特報。（本刊資料照）

強烈大陸冷氣團南下！中央氣象署稍早對7縣市發布低溫特報，新北、基隆、台北、桃園、新竹縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率；此外，氣象署也發布長浪即時訊息。

中央氣象署今（20日）發布長浪即時訊息，今日基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海易有長浪發生，目前基隆彭佳嶼及新北富貴角已觀測到3至5公尺的浪高，請注意。

中央氣象署發布長浪即時訊息。（翻攝自中央氣象署官網）

中央氣象署發布低溫特報，今日強烈冷氣團南下，明（21日）至週五（23日）強烈大陸冷氣團影響，天氣寒冷；今傍晚至明日新竹以北地區有持續10度左右氣溫發生的機率，苗栗地區及金門有10度以下氣溫發生的機率。

廣告 廣告

中央氣象署發布低溫特報。（翻攝自中央氣象署官網）

非常寒冷的橙色燈號含新北、基隆、台北、桃園、新竹縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率；寒冷的黃色燈號則有苗栗、金門有下氣溫發生的機率。氣象署提醒要加強保暖，避免長時間逗留在寒冷環境。

更多鏡週刊報導

快訊／高市早苗解散日本眾議院 正式宣布到大選僅16天

被揭帶走國防機密資料 黃國昌喊不小心「不到30秒」嗆別抹黑

現役軍人涉洩密、拍投敵影片 顧立雄嘆痛心：9成案件檢舉自查所得