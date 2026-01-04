快訊／強風狂吹11縣市 明晨「跌破10度」地區曝

記者蔣季容／台北報導

中央氣象署今（4）日16時31分發布低溫特報。（圖／氣象署）

冷爆！中央氣象署今（4）日16時31分發布低溫特報，指出輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，明（5）晨至上午局部地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，請注意。影響時間為05日晨至05日上午。

黃色燈號（平地最低氣溫10°C以下）：新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、宜蘭縣、花蓮縣、金門縣

此外，氣象署16時27分也發布強風特報，指出東北風增強，5日下午至5日晚上新北市、桃園市、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、台東縣（含綠島）、澎湖縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率(黃色燈號)，請注意。影響時間為05日下午至05日晚上。

黃色燈號（平均風6級以上或陣風8級以上）：新北市、桃園市、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、台東縣、澎湖縣、連江縣

氣象署提醒，明日強烈大陸冷氣團南下，氣溫逐漸下降，桃園以北、東北部及東部地區有局部短暫雨，新竹、苗栗、東南部地區及恆春半島、馬祖有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門為多雲到晴。清晨嘉義以南地區易有局部霧或低雲影響能見度，請注意。

