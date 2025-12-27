快訊／彰化怪男持西瓜刀、菜刀大街亂晃！路人嚇壞報警 遭壓制逮捕

[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導

北捷台北車站及中山商圈19日發生隨機殺人案，共釀4死11傷，案發後，全台各地竟出現不少「模仿犯」的恐嚇言論，甚至有愈來愈多亂象。彰化今（27）日中午有一名男子手持西瓜刀和菜刀在路口徘徊，嚇壞路過民眾。警方獲報趕抵後，迅速將其制伏，幸好並未造成任何傷亡。

彰化今（27）日中午有一名男子手持西瓜刀和菜刀在路口徘徊，嚇壞路過民眾。（圖／翻攝自Google街景）

據了解，事發於今日中午11時50分許，有民眾在彰化員林市員水路與員林大道口驚見一名身穿短褲的男子，手持西瓜刀和菜刀在附近閒晃，詭異舉止令不少民眾嚇壞報警。

員林分局獲報趕抵後，出動多名警力將其制伏並奪下刀具，所幸並未造成任何傷亡；該男子目前遭帶回派出所偵訊中，詳細案發動機待警方進一步釐清。

◎《FTNN新聞網》關心您：

拒絕暴力，請撥打：110！

反霸凌專線：1953

法律扶助基金會：(02)412-8518

