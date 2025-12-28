快訊／彰化戰火點燃！謝衣鳯首度鬆口：正式挑戰 2026 縣長寶座

政治中心／程正邦報導

國民黨立委謝衣鳳表態參選2026彰化縣長。(資料圖)

2026 彰化縣長選戰正式進入白熱化階段。繼民進黨表態由立委陳素月出戰後，藍營最強人選、國民黨籍立委謝衣鳯於今（28）日正式對外宣示，經過長期評估與地方勸進，決定投入 2026 彰化縣長選舉。此舉不僅宣告藍綠兩大立委將於彰化「跨區激戰」，也象徵彰化百里侯之爭提前開打。

「聽見基層期待」 謝衣鳯：我準備好了

面對現任縣長王惠美即將任滿卸任，各界對於國民黨接班人選高度關注。謝衣鳯今日公開表示，參與縣長選舉並非一時衝動，而是經過長時間的深度思考，特別是在走訪基層、傾聽各界支持者的心聲後，深感責任重大。

她強調，自己願意挺身挑戰 2026 彰化縣長大位，並承諾未來將全力整合黨內不同競爭者的意見，納入基層民眾對城市發展的期待，目標是「共同改造彰化，推動家鄉持續進化」。

民進黨通過徵召立委陳素月參選2026彰化縣長（圖／翻攝自陳素月臉書）

2026 彰化版圖：立委級對戰成定局

隨着謝衣鳯的正式表態，2026 彰化縣長選舉已呈現「女性專業立委對決」的局面：國民黨謝衣鳯具備經濟專業背景，深耕南彰化，具備強大的家族組織實力與中央行政協調經驗。民進黨陳素月則以溫柔勤政著稱，同樣擁有深厚的基層實力，代表綠營挑戰重返彰化執政。

下一階段重點：黨內整合與政策願景

謝衣鳯在表態中特別提到「整合」二字，外界解讀這是針對黨內潛在競爭者的溫情喊話，意圖在初選階段便凝聚藍營最大公約數。她指出，彰化正面臨轉型關鍵期，如何整合地方產業與中央資源，將是她未來提出的核心政見。

