快訊／彰化民宅惡火連燒5屋！74歲獨居婦燒成焦屍 1消防員摔傷送醫

記者林意筑／彰化報導

74歲獨居婦被燒成焦屍。（圖／翻攝畫面）

彰化縣彰化市南郭路一段上一處民宅，今日上午9時許驚傳火警，火勢猛烈迅速延燒波及5棟房屋，警消人員獲報前往救援，救災過程中一名消防隊員不慎摔傷，造成右手脫臼，後續消防員進入火場搜索時，驚現74歲林姓女屋主被燒成焦屍，至於起火原因有待進一步調查釐清。

彰化市南郭路一段上某民宅驚傳火警，火勢猛烈波及5棟房屋。（圖／翻攝畫面）

彰化縣消防局獲報，今日上午9時57分許，在彰化市南郭路一段某巷弄內的22號民宅竄出火煙，且火勢猛烈迅速延燒，造成左右兩側的19、20號空屋被波及。消防局立即派遣16輛消防車、2輛救護車及38名消防員前往救援。

消防員進入火場搜索時，驚現女屋主被燒成焦屍。（圖／翻攝畫面）

消防員到場後立即架設水線灌救，救援過程中，有一名陳姓消防員不慎摔傷，造成右手脫臼，送彰基醫院治療，到院照X光確認脫臼位置後，麻醉經由醫師予以復位，後續已出院返回消防隊觀察。

救援過程中，一名消防員不慎摔傷送醫。（圖／翻攝畫面）

經消防隊員搶救，火警現場共有5棟房屋遭火勢波及，燃燒總面積約70平方公尺，總財物損失3.5萬元。後續消防員清理火場時，發現22號民宅2樓後方房間也受燒，導致屋瓦坍塌，且發現該民宅屋主74歲林姓婦女被燒成焦屍，明顯死亡。至於起火原因有待警消人員進一步調查釐清。

