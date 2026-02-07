快訊／彰化男墜八堡圳⋯水流湍急被沖走！路人急求救 消防關閘門搜救中

記者林意筑／彰化報導

男子因不明原因墜落八堡圳。（圖／翻攝畫面）

彰化縣二水鄉驚傳落水事件！今（7）日上午，有名男子因不明原因從三義巷旁的八堡圳落水，正巧被附近民眾目擊，擔心發生意外立即通報警消人員到場救援，由於八堡圳水流湍急，消防人員緊急通知水利管理單位關閉上游水閘門，以減緩水流速度，目前正全力搜救中。至於落水原因有待進一步釐清。

今日上午時分，有名男子因不明原因掉落三義巷旁的八堡圳內，有民眾見狀立即通報警消人員，彰化縣消防局獲報後，立即調派人車前往救援。

廣告 廣告

由於八堡圳屬於灌溉圳道，水流湍急，為了降低搜救風險，目前已通知水利管理單位關閉上游水閘門，以減緩水流速度。據悉，目前救援人員仍在現場搜救中，事故原因有待進一步調查釐清。

更多三立新聞網報導

南投埔里暗夜火警！3棟民宅連環燒 屋主爬出躲2樓冷氣主機上獲救

台中榮總「廠商代開刀」女醫100萬交保！母不捨：外科為升職鬥很凶

台中轎車猛撞分隔島秒彈飛「四輪朝天」駕駛命大脫困 驚悚畫面曝光

為完成母親生前遺願！地方仕紳捐贈台中消防1輛救護車 提升搶救效能

