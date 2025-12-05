快訊／彰化老字號「阿讚爌肉飯」火警！恐怖火舌狂燒…用餐區慘況曝光

記者吳泊萱／彰化報導

彰化溪湖鎮員鹿路二段一處民宅今日（5日）清晨5時許驚傳火警，火勢一路延燒至前方的老字號「溪湖阿讚爌肉飯」的倉庫，幸好附近住戶及時逃生，無人傷亡，目前火調小組正在釐清起火原因。而「阿讚爌肉飯」因用餐區及倉庫受損，能否繼續營業及詳細損失狀況仍有確認。

彰化溪湖鎮清晨發生平房火警，火勢延燒波及「阿讚爌肉飯」倉庫。（圖／翻攝畫面）

彰化消防局於今日清晨5時31分獲報，員鹿路二段一處一樓平房起火，立即派出13車20人到場灌救。消防隊到場時，平房已被熊熊大火吞噬，火勢一路向周邊延燒，幸好附近住戶已自行逃生，無人員傷亡。經消防隊灌救，火勢於6時1分獲得控制，初步評估燃燒樓地板面積約28平方公尺。

彰化溪湖鎮清晨發生平房火警，火勢猛烈，幸好住戶及時生，無人傷亡。（圖／翻攝畫面）

平房大火波及「阿讚爌肉飯」用餐區及倉庫。（圖／翻攝畫面）

由於起火地點正好位於「溪湖阿讚爌肉飯」店面後方，店家倉庫及內用餐慘遭大火波及，加上受火警影響，目前店內無電可用，詳細起火原因及損失狀況仍有待火調單位調查釐清。

