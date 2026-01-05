快訊／彰化詭異事故！婦人噴飛墜圳溝「倒頭栽」卡樹上 失去心跳了

記者林意筑／彰化報導

婦女因不明原因卡在圳溝內的樹幹上，被救下時已無呼吸心跳。（圖／民眾提供）

彰化縣大村鄉驚傳離奇事故，今（5）日晚間6時許，一名年約50多歲的婦女騎機車行經東美路時，因不明原因自撞，隨後人竟噴飛「倒頭栽」卡在一旁圳溝內的樹幹上，相當驚險。警消人員獲報趕抵，立即使用吊臂等特殊器材協助婦人脫困，未料婦人被救下時已無生命跡象，經現場急救後緊急送醫，目前仍在搶救中。至於事故發生原因有待警方調查。

彰化縣消防局今晚6時22分獲報，稱在大村鄉東美路附近，有名婦人騎車時因不明原因發生撞擊，人噴飛至路旁3公尺深圳溝，隨後婦人墜落「倒頭栽」卡在溝中的樹幹上。消防局立即出動3車、6人前往救援，立即以吊臂搭配籃式擔架將人員垂降，並將女子從樹幹中移出，再以吊臂運送至路面。

廣告 廣告

據悉，婦人被救起後經初步檢傷，發現左小腿有開放性骨折，且已失去呼吸心跳，救護人員立即在現場施予急救，並將婦人送至醫院搶救中。至於確切的車禍發生原因，仍有待警方後續進一步調查釐清。

更多三立新聞網報導

超噁！社區主委伸狼爪「熊抱又襲臀女秘書」不要臉稱：我這麼帥不能嗎？

期末考完出遊遇死劫！東華大二男「跑山上武嶺」墜谷慘死 校長悲痛發聲

澎防部30歲上士「夜潛失蹤8日」找到了！遺體臉爛⋯家屬崩潰認屍

2女童淪後宮！單親媽男友「猜拳決定誰陪睡」又猥褻188次 超噁犯行曝光

