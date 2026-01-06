快訊／彰化詭異車禍！婦騎車噴飛倒栽蔥卡樹上 搶救6小時仍不治

記者陳佳鈴／彰化報導

婦人騎車時因不明原因發生撞擊，人噴飛至路旁3公尺深圳溝，隨後婦人墜落「倒頭栽」卡在溝中的樹幹上，呈現倒掛U字型。（圖／民眾提供）

發生在昨（5）日晚間6時許，彰化縣大村鄉一名年約50多歲的婦女騎機車行經東美路時，因不明原因自撞，隨後人竟噴飛「倒頭栽」卡在一旁圳溝內的樹幹上，相當驚險。警消人員獲報趕抵，立即使用吊臂等特殊器材協助婦人脫困，未料婦人被救下時已無生命跡象，經現場急救後緊急送醫。不過搶救六小時後，因婦人傷勢嚴重，仍宣告不治。

彰化縣消防局昨晚6時22分獲報，稱在大村鄉東美路附近，有名婦人騎車時因不明原因發生撞擊，人噴飛至路旁3公尺深圳溝，隨後婦人墜落「倒頭栽」卡在溝中的樹幹上。消防局立即出動3車、6人前往救援，立即以吊臂搭配籃式擔架將人員垂降，並將女子從樹幹中移出，再以吊臂運送至路面。

廣告 廣告

據悉，婦人被救起後經初步檢傷，發現左小腿有開放性骨折，且已失去呼吸心跳，救護人員立即在現場施予急救，並將婦人送至醫院搶救中，不過傷勢過於嚴重，仍於今(6)日凌晨1時許宣告不治。至於確切的車禍發生原因，仍有待警方後續進一步調查釐清。

更多三立新聞網報導

馬杜洛遭美軍逮捕「神秘大戶精準下注」爽賺1300萬 美議員：查洩密

驚悚畫面曝！88歲嬤機車「大鬼切」遭公車捲入 受困車底拍打呼救

合歡山小姐姐「殺氣騰騰」強勢回歸新造型曝！ 網笑：小編被盯上了

吞藥老是卡喉乾嘔？營養師「不是全都後仰」 正確姿勢學起來

