快訊／彰化鹿港尾牙日送肉粽！今晚11時啟程…送煞路線一次看

記者吳泊萱／彰化報導

送肉粽隊伍行進中。（圖／鄭武郎老師提供）

今日（3日）是農曆12月16日，也是土地公的尾牙日，而在彰化鹿港鎮今晚11時，將舉行「送肉粽」儀式。當地里長證實，送煞儀式將從事故地點出發，沿台17線一路送往崙尾南段海堤，呼籲鄰里鄉親晚間非必要勿在外逗留，以防沖犯事宜發生。

彰化鹿港鎮將於3日晚間11時，舉行「送肉粽」儀式。（圖／翻攝我愛鹿港小鎮2臉書）

根據臉書社團「我愛鹿港小鎮2」發布的送煞公告，本次科儀將於3日深夜11時啟程，預計於11時30分結束。送煞路線由草港巷的事發地點出發，沿慶安街直行台17線（鹿草路四段），於鹿草路四段205巷100弄路口左轉至排水溝，再右轉沿排水溝北岸直行至舊洋厝仔溪至濱海路，最後右轉過高架橋至崙尾南段海堤。

里長呼籲，送煞時間請鄰里鄉親非必要勿在外逗留，並迴避送煞路線以防沖犯事宜發生，也強調此科儀是為了讓「亡者安息，生者安心」。

三立新聞網提醒您：

民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。

以上言論及圖片僅供參考，不代表本網立場。

