快訊／彰化「芬普尼毒蛋」15高風險場…大檢驗結果出爐！
記者陳佳鈴、簡榮良／彰化報導
鬆了一口氣！彰化縣文雅畜牧場爆發「芬普尼毒蛋」事件，只靠攔截恐治標不治本，縣長王惠美立即要求啟動全縣蛋雞場「芬普尼全面採樣監測」專案。首波15家高風險牧場檢驗結果今（22）日出爐，雞蛋、羽毛、飼料及飲水檢體均為「未檢出」。
台灣養雞重鎮彰化，近幾個月因爆發「芬普尼毒蛋」事件蒙上一層灰，消費者信心崩盤，雞農也無所適從；為掌握全縣蛋雞場芬普尼殘留情形並杜絕不當用藥，縣長王惠美指示農業處與動物防疫所立即啟動全縣蛋雞場「芬普尼全面採樣監測」專案，強化源頭管理。
第一梯次共抽驗15場動物用藥殘留高風險場，由農業處及動防所人員於20日前往採集雞蛋、羽毛、飼料及飲水等檢體，全程由政風人員會同監督。檢驗結果於今日出爐，全部均為「未檢出」，顯示第一階段高風險場蛋品安全無虞。
動物防疫所提醒，芬普尼禁止使用於蛋雞，違反者將依《動物用藥品管理法》第40條之1第1項處新臺幣6萬元至30萬元罰鍰，請業者切勿心存僥倖，也切勿使用來源不明動物用藥。
更多三立新聞網報導
月世界「百噸垃圾谷」主謀同血脈…竟是「在地16年里長」父子檔！
延續岡山3萬人氣勢！林岱樺…明天挺進大旗美地區
慈母推7歲腦麻兒…淚求保庇！北港黑面三媽聽到了「破例給鑽轎」
旅遊禁令宰日本！「高市挺高市」陳其邁6字酸爆中國
其他人也在看
癮君子車廂抽菸 台鐵列車長廣播訓斥：請你當個人
台北市 / 綜合報導 坐火車時，列車長常會透過廣播，提醒旅客注意事項，日前卻有人違規，在車上抽菸，被列車長用廣播嚴詞喝斥，請你「當個人」。事件在社群網站引發討論，台鐵表示，有播音流程以及注意事項，做為教育訓練教材，讓列車長廣播有所依循，另外也提醒旅客，不要以身試法，否則最高可以開罰一萬元，損人不利己。台鐵上下車，月台上旅客來去匆匆，每位乘客帶著不同的心情，準備前往下個目的地，搭車時每個人，都有自己的習慣，利用零碎的時間，記者吳任瑜說：「在列車上有的乘客把握時間休息，有的人在滑手機，但沒想到居然有人，貪圖方便在車上抽菸。」在列車上有的乘客，把握時間休息，有的在滑手機，但沒想到居然有人，貪圖方便在車上抽菸，有網友在社群網站發文，當車時聽到列車長嚴厲訓斥，請旅客不要在車廂內抽菸，請你當個人。貼文迅速引起討論，有人說這是，史上最強的車長，這廣播也太帥，不過也有民眾認為，好像有點太激動，民眾說：「反正不要講得，那麼難聽就好了。」、「是可能有出一口惡氣，但可能以列車長的身分來講，可能不太適合講這樣的話，可能制止他就可以了。」台鐵回應公司有，播音流程、注意事項，做為同仁教育訓練教材，會將播音詞存入列車長，補票機PDA內，在廣播時有所依循，民眾都不希望，在禁菸的空間聞到菸味，有乘客分享，遇到類似事件會這麼做，民眾說：「如果是我聞到，我覺得懷疑有問題的話，我應該會通知(列車長)，對，但是我應該不會主動，去跟對方說，因為不知道對方是不是很奇怪的人。」、「我不是一個對菸味，特別敏感的人，但就是有些人是，所以就尊重，大家彼此尊重。」在台鐵車廂抽菸，根據菸害防制法，最高可以開罰1萬元，可別因小失大，做了損人也不利己的行為。 原始連結華視影音 ・ 9 小時前
鄭麗文唱和中國？喊「2028不一定有和平選舉」 林飛帆回應了
即時中心／潘柏廷、黃彥翔報導中國犯台意圖愈趨明顯，且近日又傳出2027年是侵略的時間點；豈料，國民黨主席鄭麗文昨（20）日專訪宣稱，如果國民黨無法扭轉乾坤，「我認為不一定等得到2028年的和平選舉」，被外界質疑在唱和中國。對此，國安會副秘書長林飛帆今（21）日受訪回應了！針對鄭麗文所言「2028不一定有和平選舉」一事，林飛帆今日下午視察「台灣全民安全指引」視察發放情形受訪則表示，當國際社會都在討論中共對台野心，特別是2027年這個時間，當然不樂見政治人物去應和共軍對台企圖或動作，「我不知道鄭主席所提的言論，影射、暗示什麼？不過我們也期待在野黨能夠攜手合作，不論中央、地方、執政或在野，大家都是同一個國家」。另，媒體也問，日本首相高市早苗的「台灣有事論」引起非常多討論與爭議，中國軍演天數也增加，台灣對於區域和平和安全穩定是否有進一步掌握？林飛帆強調，都有在密切注意中共在黃海相關軍事行動與軍演，對於中共單方面、片面破壞區域現狀，還是再次嚴厲譴責，同時，也對日本表達最高支持。國民黨主席鄭麗文。（圖／民視新聞資料照）他強調，過去這段期間中國對日本騷擾、經濟施壓，都已經被區域友盟國家注意，包括美國駐日大使公開表達對日本政府的聲援與支持，也希望中國不要片面破壞台海及周邊秩序，「答案非常清楚，中共才是區域地緣政治的Trouble Maker（麻煩製造者）」。最後，林飛帆喊話，現在正在做的事情就是，透過所有努力確保台海和平穩定能夠延續，也確保現狀不被單方面破壞，「中共軍演目的很清楚是為軍事及武力擴張，但台灣面對演習、發放全民安全指引，皆是強化我們自己保護，以確保現狀能夠被維繫」。原文出處：快新聞／鄭麗文唱和中國？喊「2028不一定有和平選舉」 林飛帆回應了 更多民視新聞報導非鄭麗文退的！何鷹鹭停職案申訴獲受理 國民黨：暫保中常委職務李明璇稱「不投降不是政府該做的」 林飛帆：不知道暗示什麼想法？台日友好！逾3萬網友瘋轉賴清德「吃壽司」 行動支持水產登日媒民視影音 ・ 1 天前
彰化首波芬普尼檢測 全過關
記者吳東興∕彰化報導 彰化縣政府為因應文雅畜牧場生產的蛋雞檢出芬普尼陽性，針對全縣蛋…中華日報 ・ 6 小時前
從「台灣有事說」回望李登輝 學者：「明德小組」建立美日台共同體
國史館今天舉辦「2025年李登輝紀念學術討論會」，中山大學中國與亞太區域研究所所長郭育仁表示，前總統李登輝將民主、自由、人權鑲嵌在台灣的主體戰略中，並透過明德專案小組的運作，讓台灣從棋子變棋手主動因應局勢，並與美日建立共同體的概念，這也連結到日本首相高市早苗近日的「台灣有事說」。自由時報 ・ 8 小時前
北市道路標線「顏色有7種」害民眾霧煞煞？議員批：馬路畢卡索
陳宥丞表示，台北市5年間新增的標線有5種，日新月異，而標線至少有白色、黃色、紅色、粉紅色、藍色、紫色、綠色7種顏色， 這些五花八門、五顏六色的標線，既複雜又沒有強制力，真的有幫助交通得到改善嗎，市府不能當「交通小畫家」，讓每個里有自己的著色板，難怪會被民眾笑...CTWANT ・ 7 小時前
殯儀館大體數32 發表光復鄉災情裁定不罰
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導 花蓮縣許姓民眾在馬太鞍溪堰塞湖溢流致光復鄉遭受災後，在社群平臺「Threads」公開發文：「一點是當死亡人數，還停留在14位的時候……殯儀館收到的大體數是32位」，遭花蓮縣警吉安分局依違反社維法移送裁罰，花蓮地院審理後，認為許某收到災情訊息後發表自己看法，或想要為災民發聲，且未影響公共安寧，裁定不罰。可抗告。 許某是...匯流新聞網 ・ 10 小時前
把握週末難得好天氣 人潮擠爆美濃白玉蘿蔔節
週末假期各地氣溫逐漸回升，但下週又有東北季風影響，大批民眾把握難得的好天氣，前往一年一度的美濃白玉蘿蔔節，下田親採蘿蔔，帶著最新鮮的農產回家與親朋好友品嚐。農會總幹事鍾清輝表示，今年11月中旬鳳凰颱風輕掃台灣，降下恰到好處的雨量，為蘿蔔補足生長所需水分，使品質與產量同步提升，被農友形容為「難得的好年自由時報 ・ 13 小時前
陳其邁化身"陳三歲"畫棒棒糖! 跟小朋友鬥嘴"指鹿為馬"
南部中心／劉安晉、陳芷萍 高雄市報導高雄22日下午有一場小朋友彩繪活動，畫布很特別，是高雄的輕軌列車，小朋友把對高雄的印象，全都畫在車身上。高雄市長陳其邁也拿起畫筆，在車頭畫了一支棒棒糖。看到小朋友天馬行空的作品，陳其邁瞬間又變成了陳三歲，不斷跟小朋友鬥嘴，還把長頸鹿說成是馬。高雄22日下午有一場小朋友彩繪活動，畫布很特別，是高雄的輕軌列車，小朋友把對高雄的印象，全都畫在車身上。（圖／民視新聞）「黃捷呢？」一拿起畫筆就有恐畫症，陳其邁急著要討救兵，「我畫什麼都不像」。要在輕軌車頭上畫下久恆的作品，可不是鬧著玩的，在圓圈圈內輕輕點了兩下，代表眼睛，馬上就收手，要別人接著畫，後來才又再黃捷的指導之下，多畫了幾筆，「市長畫了一支棒棒糖！」打造孩子的移動美術館，高捷與特公盟合作，將輕軌列車變成畫布，讓小朋友們把對高雄的城市印象畫出來，愛河的船、美麗島站、高雄展覽館躍然車上。一名參與的小男生說，「嗯，非常興奮，因為我蠻常搭輕軌回家的。」另一名來自台北的女童則說，「就是很好玩，就是很特別的體驗，第一次能在輕軌車廂上畫畫。」高雄市長陳其邁說，「不管在任何的公共政策或者是相關的言論意見，都是以大人為主，那小朋友的聲音常常被忽略，我們希望能夠保護強化兒童的表意權。」看到小朋友天馬行空的作品，陳其邁瞬間又變成了陳三歲，不斷跟小朋友鬥嘴，還把長頸鹿說成是馬。（圖／民視新聞）自己畫不好，看看小朋友畫得如何？突然從背後突襲這名小男生，捏了一下他的背問在畫什麼，小男生說：「草叢裏的花」，陳其邁似乎不以為然，看了一下參考的照片說，「阿人家那個又沒花你給人家畫花」，欸，不是才說要重視小朋友的表意權嗎？這位大人意見很多喔，看到一隻長頸鹿也忍不住說，「壽山動物園裏面沒有長頸鹿，那個是馬，指鹿為馬。」自己講完自己哈哈大笑，原來現在是陳三歲啦，大合照時又點名黃捷，「黃捷小朋友看前面！」活動標題寫著「玩得夠才能好好長大」，看來這位市長小時候玩得不太夠喔。原文出處：陳其邁化身「陳三歲」畫棒棒糖！ 跟小朋友鬥嘴「指鹿為馬」 更多民視新聞報導子瑜遭黃安檢舉被迫道歉！親媽昔9字高EQ回敬藍委竟誣賴陳其邁「力挺垃圾山主謀」 邱議瑩嗆潑髒水：支持提告擁愛反暴力、鄰里齊守護！ 高市跨局處推動防治與預防民視影音 ・ 9 小時前
影/北市「警界蔣萬安」展現國手霸氣！制伏襲警醉男
台北市一名50歲楊姓男子酒後在忠孝東路辱罵警車，還折彎無線電天線並攻擊警員。警方迅速壓制將其逮捕，依妨害公務罪送辦。中天新聞網 ・ 11 小時前
少女的祈禱終於實現！竹縣消防猛男月曆登場 限量3500份
新竹縣消防猛男22日竹北遠百大秀冰塊腹肌，以宣傳2026年消防形象宣導月曆，現場安排垂降、救援、救護以及切割等戰技表演，讓現場民眾熱血沸騰，此外還有攻城獅慕獅女孩舞蹈表演，與民眾大跳16蹲玩互動。副縣長陳見賢出席活動，表達對消防工作的支持與謝意，並宣布民眾23日起可於全縣15個消防分隊，以5張發票兌換最新消防猛男月曆。中時新聞網 ・ 10 小時前
黛安娜王妃新蠟像曝光！ 網驚呼不像本人：是卡蜜拉做的嗎？
巴黎格雷萬蠟像館（Grévin Museum）20日揭幕一尊已故黛安娜王妃（Princess Diana）的新蠟像，她穿那件經典的黑色復仇禮服，充滿象徵意義。不過，蠟像造型在網路上引來負面評論，不少人認為看起來很老、一點都不像黛妃，甚至虧：「是卡蜜拉做的嗎？」鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
〈中華旅遊〉九州5日 熊本、大分、福岡走透透
記者林怡孜∕台南報導 冬末走訪九州，品味神話、山海與人文交織的城市步調。中華旅行社推…中華日報 ・ 7 小時前
TWICE高雄開唱周邊商品爆紅 場邊違規攤販遭警鐵腕取締
警方指出，本日演唱會現場，尚無發現可認定係仿冒品的案件，另無行為人在場者，依道路交通管理處罰條例第82條第2項以廢棄物公告貼單，限期改善，否則依廢棄物法令清除之，目前計已3件。另有關現場違規攤販，據統計依道路交通管理處罰條例第82條第1項第1款已告發5件，另勸導20...CTWANT ・ 11 小時前
KTV包廂戰麻將遭臨檢活逮 慶生遭整團打包送辦
記者黃秋儒／新北報導 新北市淡水區一間連鎖KTV昨（21）日晚間發生荒唐插曲，本是1…中華日報 ・ 11 小時前
遭陳菁徽惡意連結喊告 陳其邁再酸「這種邏輯聽了3條線」
「月世界」垃圾山偷倒案，國民黨立委陳菁徽昨（21日）以一張合照，發文指高雄市長陳其邁力挺涉案的李有財，遭陳其邁喊告；陳其邁今（22日）下午出席活動受訪時強調，陳菁徽惡意連結來進行政治抹黑，這是政治歪風，「這種邏輯真的是讓人家聽了三條線，聽不懂她在講什麼!」。自由時報 ・ 10 小時前
影/中壢警「雷霆除暴」臨檢 唾液快篩揪出通緝犯
桃園市警局中壢警分局21日晚間執行「雷霆除暴」擴大臨檢勤務，結合刑事警察大隊、保安警察大隊霹靂小組、交通警察大隊及外事科等警力，總計動員99名警力，針對轄區中山路270巷、永興街等治安熱點部署4處臨檢點，並前往KTV、酒店、撞球場、旅館等23處特種營業場所執行臨檢，同步加強外籍人口盤查。中天新聞網 ・ 10 小時前
全國語文競賽登場！22縣市菁英齊聚書香之都展現語文力
「114年全國語文競賽」歷經兩年籌備，個人賽今（22）日與明（23）日在台中盛大登場。來自全國22縣市的語文高手齊聚一堂，共有2,585位選手參賽（個人賽2,062位；團體賽143隊、523位），以語言為舞台、以文字為橋樑，展現深厚的語文學習成果與文化底蘊。中時財經即時 ・ 9 小時前
南投花卉嘉年華花繪調色盤雙主題開幕
為推廣冬季賞花及旅遊資源，南投縣政府舉辦南投花卉嘉年華系列活動，其中首場埔里主題活動結合農糧署補助辦理，今日於埔里恒吉宮媽祖廟舉辦開幕儀式，活動包括農糧署、南投縣政府、埔里鎮公所、社團法人中華盆花發展協會共同參與，今年活動以「花繪調色盤色號#2025」為主軸，串聯埔里在地產業、文化、藝術與觀光體驗，邀請民眾一同來玩。縣長許淑華表示，感謝交通部觀光署持續補助「南投花卉嘉年華」活動，行銷冬季觀光資源，也感謝農糧署、埔里鎮公所及社團法人中華盆花協會等單位參與，今年的雙主題展區，包括今天舉辦開幕的恒吉宮廟前廣場，展出首度登場的地景花毯作品，由在地社區攜手花藝老師共同創作花毯，以同樣為埔里特色的蝴蝶與山水意象為主題，象徵埔里的自然之美與文化底蘊。花毯以在地花卉拼接成色彩鮮明的畫面， ...台灣新生報 ・ 11 小時前
20歲騎士摔車滑進BMW車底遭輾斃 驚悚瞬撞畫面曝光
花蓮吉安鄉日前發生一起車禍，一名莊姓海巡士兵（20歲）騎機車行經北昌一街時，疑因煞車失控自摔，莊男滑進前方一輛BMW車底遭輾過，經送醫急救20多天後傷重不治，路口監視器拍下驚悚瞬間。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
彰化煎午仔魚煎到「人走火不熄」 三合院濃煙狂竄鄰居嚇得急報案
消防人員獲報後迅速到場，遠遠就看到民宅屋簷冒出白煙，但反覆呼喊卻找不到屋主，情況十分緊急。幸好大門未上鎖，消防隊立刻破門進入查看，只見濃煙從廚房滾滾竄出，裡頭一個鍋子正被燒得「吱吱作響」，午仔魚已經焦到不成人形，消防研判屋主應該是料理到一半外出忘記關火，...CTWANT ・ 11 小時前