快訊／影壇少一龍！功夫巨星「火雲邪神」梁小龍辭世 告別式26日深圳舉行

華語武打影壇傳出憾事，曾在周星馳電影《功夫》飾演「火雲邪神」的香港資深武打影星梁小龍驚傳於1月14日辭世，享壽77歲。消息已由親友證實。家屬目前低調處理後事，告別儀式暫定於1月26日在深圳龍崗舉行，相關細節未對外多作說明。

資深武打影星梁小龍於1月14日辭世，享壽77歲。（圖／微博）

梁小龍1970年代踏入影壇，由於他曾學習詠春拳、空手道，早年以替身演員起家，逐步累積實戰經驗。1980年代才因電視劇《大俠霍元甲》、《陳真》走紅，正氣凜然的形象深植人心，並與李小龍、成龍、狄龍並稱「四龍」，成為一代功夫代表。

其後梁小龍一度淡出演藝圈，轉往中國發展並從商，淡出螢光幕將近20年，直到2004年，他應周星馳之邀復出，在電影《功夫》中飾演「火雲邪神」，張力十足的演出再度掀起話題，也讓新一代觀眾重新認識這位老牌武打明星。

近年梁小龍多在中國工作，行程排滿滿。港媒指出，就在辭世前一天（1月13日），仍有友人分享與他聚會的合照，氣色看來相當不錯，還親筆題字「真功夫」當禮物；未料隔日便傳出噩耗，讓親友與影迷相當震驚。

