快訊／往返台美注意！ 美發布緊急命令「數百航班」被砍掉

美國開始減少航班，已有數百航班被砍。（示意圖／翻攝自pexels）





美國在當地時間6日晚間（台灣時間7日早上8點）左右發布緊急命令，從美東時間7日早上6點（台灣時間8日早上）開始，削減4%的航班，未來幾天還將進一步減少。

根據CNN報導，航空公司將決定削減哪些航班，一些航空公司已經提前取消了明天數百個航班，因為如果未能達成結束政府停擺的協議，川普政府預計將開始減少航空旅行。

航空公司將被要求向乘客退款，但無需承擔酒店住宿等其他費用。美國聯邦航空管理局指出，如果航空公司沒有過失導致航班延誤或取消，這是正常程序。

川普日前表示，他認為航空旅行必須是安全的，這就是聯邦航空管理局計劃減少航班的原因。

美國減班幅度計畫

截至11月11日，漲幅最高可達6%。

截至11月13日，漲幅最高可達8%。

截至11月14日，最高可達10%。

