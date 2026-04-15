白沙屯媽祖進香現場實況 目前位置 、路線一次看
快訊／徐巧芯大姑律師棄保跑了！「搭海釣船」澎湖出境…3幫手羈押禁見
記者羅欣怡／桃園報導
曾擔任立委徐巧芯大姑夫婿、涉嫌詐欺洗錢案的律師游光德，今年3月22日破壞電子手環失聯至今，遭法院發布通緝。桃園地檢署今（15日）表示，游光德在3名男子協助下，從台南搭船至澎湖外海潛逃出境，3名共犯日前已遭檢方聲押禁見獲准。
桃園地院上月26日向本署告發被告游光德涉嫌棄保潛逃罪嫌，地檢署立即指派檢察官黃世維指揮臺北市政府警察局刑事警察大隊、刑事警察局電信偵查大隊、桃園市政府警察局桃園分局、海巡署偵防分署臺北、桃園、臺南、北門、澎湖及偵防查緝隊組成專案小組儘速偵辦。
桃園地檢署指出，經專案小組積極追查與縝密蒐證，發現被告陳男、郭男以及吳男等人基於隱匿人犯及違反入出國及移民法之犯意聯絡，分工謀劃逃亡路線與接應事宜。
專案小組過濾大量行動軌跡後查明，陳男以7萬5,000元代價（已收取1萬元）負責承租車輛，並與游光德利用車內掩護，以不詳方式，鬆脫電子手環。
吳男則收取10萬元仲介郭男協助游光德偷渡。郭男則收取50萬元駕駛海釣船（最高載客人數8人） 於3月22日晚間自台南曾文溪出海口搭載游光德，駛至澎湖外海，再由不詳之船舶接應潛逃出境。
案經專案小組迅速鎖定被告陳男等3人行蹤，即啟動偵查6日內即同年3月31日拘提陳男到案，再陸續於同年4月8日、4月9日拘提被告郭、吳兩人到案，並查扣郭男的船隻，嗣經檢察官訊問後，認3人涉犯隱匿人犯等罪嫌，均已依法向法院聲請羈押禁見獲准。至於三人與游光德的關係，檢方還在持續釐清中。
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