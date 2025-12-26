快訊／徐若熙可參戰WBC！ 軟銀明確表態：是很榮幸的事

徐若熙是經典賽資格賽時的台灣王牌投手。（中華棒協提供）

前味全龍投手、龍之子徐若熙今（26日）正式加盟日職福岡軟銀鷹，針對徐若熙是否能夠加入台灣隊參與明年的經典賽賽事，軟銀今天大方表態，「被中華隊選上事很榮幸的事，球團不會阻礙，也希望他可以參賽。」

軟銀球團首席棒球主管城島健司今天代表球團歡迎徐若熙加入，並甜喊「徐若熙是軟銀最棒的耶誕禮物！」徐若熙被視為未來球團的重要戰力，關於徐若熙的規劃，城島表示，雖然他已經是很好的投手，但是對球團來說，還沒有到達天花板，軟銀有最好的教練團和運動科學，相信可以對徐若熙的成長有幫助。

廣告 廣告

而目前不會讓徐若熙衝得太快，會給他一點時間適應日職，中間還有經典賽，球團會再依照計畫安排出賽和調整徐若熙的節奏。

至於徐若熙是否能代表台灣參與明年3月的經典賽，城島給予支持和高度尊重，強調「能被中華隊選上事很榮幸的事，球團不會阻礙，也希望他可以參賽。」

更多鏡週刊報導

確定了！徐若熙帶「王牌背號」加盟軟銀 味全龍感性發聲

味全龍王牌徐若熙曬訂婚喜訊 甜喊：尾款就用餘生來還

美媒點名徐若熙「道奇有興趣」 稱有機會成為大聯盟等級守護神