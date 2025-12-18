快訊／復職首日！支持者擠爆市府大門 高虹安激動：謝謝大家，我回來了

記者羅欣怡／新竹報導

高虹安今（18日）復職，支持者擠爆市府大門。（圖／記者羅欣怡攝影）

新竹市長高虹安今（18日）正式復職，原訂8時30分抵達市府，雖然晚了約5分鐘，但支持者依舊熱情簇擁，場面一度失控，短短1分鐘可以走完的路程，花了10分鐘才抵達講台，忍住激動的情緒，第一句話就是「謝謝大家，我回來了！」站在後方、始終支持的民政處長施淑婷，反而眼淚流不停。

高虹安一下車，支持者加油的聲音沒停過，現場一度混亂，好不容易走到講台，高虹安10分鐘的路程，走的時分有感觸。高虹安說，走進來市府這一段路，站在這邊跟大家說話，自己的心情是很激動，相對的也很沈穩，很激動是因為經過一年多的風風雨雨後，終於可以走進來我最熱愛也最牽掛的市政府看到大家，最沉穩的因為在經歷這麼多的低谷、逆境，「現在比我人生中任何時候都更加了解責任的重要性。」

廣告 廣告

高虹安不到1分鐘路程，走了近5分鐘才到講台。（圖／記者羅欣怡攝影）

高虹安指出，在這一年多的時間裡，這段時間沒在市府和大家作戰，新竹市的市政在優秀的團隊合作下，一天都沒有、也不能夠停下來，感謝邱臣遠代理市長、秘書長張治祥，坦言「我現在站在這個位子的時候，在我逆風的時候給予我的人生溫暖的支持，比我順風的時候給予的掌聲是更加令人感動和刻苦銘心的」，所以自己記得在這段時間每一位在街頭跟我喊加油的市民朋友。

高虹安與秘書長張治祥相擁。（圖／記者羅欣怡攝影）

高虹安表示，最重要的是，無論2022年9萬8千多票支持高虹安選上市長的，還是今年大罷免期間，以12萬多票數全國最高票，讓高虹安留下來擔任市長的，這些選民的支持，都是身上最重的負擔。

高虹安第一句話就說「謝謝大家，我回來了」。（圖／記者羅欣怡攝影）

同時，高虹安也感謝最親愛的家人，在她最難過的時候，在外面沒辦法展現的脆弱，家人們一邊要擔心我，但是一邊又要撐住我、接住我不安的情緒，「我要謝謝我的家人，這段時間承受的壓力。」

高虹安與市府團隊合影。（圖／記者羅欣怡攝影）

高虹安強調，回到市長的崗位，會逐一檢視目前市政進度，加速公共工程與交通建設的期程，持續強化校園安全與教育投資，並且把照顧長輩、孩子與家庭，放在政策的最核心。「我會把全部心力放回市政工作，和大家並肩作戰，把事情繼續做好、做到位。」

更多三立新聞網報導

高虹安論文案 他嘆雙標：賠償40萬繼續選，這就是可悲的台灣

王婉諭看高虹安二審判決示警：台灣政治落入危險賽局！

高虹安貪污改判無罪「今回市府上班」 藍營喊禮讓！可望爭取連任竹市長

拚竹市藍白合？高虹安涉貪無罪 國民黨表態了：將禮讓她競選連任

