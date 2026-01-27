快訊／微軟自研AI晶片受矚！美股3大指數漲了 費半漲逾百點

財經中心／李紹宏報導

金融市場正等待28日聯準會（Fed）利率決策與微軟（MSFT）財報，其中微軟盤前因發布Maia 200自研AI晶片，以降低對英特爾依賴而備受關注；與此同時，受貿易關稅威脅等風險牽動，避險資金推升金價，一度突破每盎司5100美元。今（27）日稍早美股開盤，美國3大指數全開漲，僅道瓊工業指數下跌。

微軟發布自研AI晶片，引發關注。美股今（27）日開盤，3大指數開漲。（示意圖／PIXABAY）

截至台灣時間22時45分，標普500指數上漲15.69點或0.23％、那斯達克綜合指數上漲123.90點或0.52％、費城半導體指數上漲111.46點或1.41％。道瓊工業指數則下跌364.35點或0.74％

至於明星個股方面，輝達（NVDA）下跌0.26或0.091％、特斯拉（TSLA）下跌1.59或0.37％。指標美股蘋果（AAPL）上漲5.25或2.06％、Meta下跌3.48或0.52％、亞馬遜上漲1.08或0.45％。另外，台積電ADR股價上漲2.36或0.71％。

數字皆為截稿前更新，股價請依實際報價為主

