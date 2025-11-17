快訊／必勝客「1經典口味」掰了！饕客不捨：怎麼會是它

記者柯美儀／台北報導

必勝客日前發布「人事異動」公告，表示將解除2位年資超過20年「老同仁」職務。今（17）日，官方再度發文透露，經典口味「和風章魚燒」將暫時退出菜單，消息一出，立刻引發饕客不捨與熱議。

必勝客在臉書表示，人氣口味「和風章魚燒」將暫時離開大家的視野，「謝謝你們所有人的喜愛與諒解，珍重再見」。消息一出，立刻掀起討論，「蝦款！真的沒有章魚燒了嗎…我最愛的就是章魚燒口味啊」、「竟然沒有章魚燒了！我們必點的口味啊」、「怎麼會是章魚燒」、「不～別走～」、「章魚燒是最有記憶點的口味，竟然…」、「我只吃章魚燒⋯」

必勝客向《三立新聞網》記者指出，章魚燒的動向，將於明日早上正式公布，敬請期待。

