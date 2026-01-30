快訊／快關窗！台中家具行大火連燒5店面 環保局示警空污

家具行起火，濃煙狂竄。（圖／東森新聞）





台中市北屯區今（30）日上午10時16分發生家具行火警，起火地點位於天津路與崇德街口，火勢猛烈並延燒至鄰近建築，現場冒出大量濃煙。台中市環保局也示警，下風處民眾應暫時關閉門窗並減少外出。

臺中市消防局獲報後，緊急出動第八大隊及北屯、四平、大誠、文昌、水湳等分隊前往搶救，現場共動員消防車26輛、消防人員53名全力灌救。警方第五分局同步實施交通管制，避免人車靠近火場，確保救災動線順暢，詳細起火原因仍待後續調查。

附近目擊民眾表示，火警約在上午9時多即出現異狀，上班途中先看到濃煙竄出，隨後火勢快速擴大，整間家具行很快被火焰吞噬。由於燃燒時間超過一個多小時，濃煙持續滯留空中，周邊空氣瀰漫刺鼻氣味，讓不少居民感到不適。

加油站旁家具行大火。（圖／東森新聞）

濃煙狂竄 短時間空污

針對空氣品質影響，臺中市環保局表示，上午10時許接獲通報後已啟動應變機制，並派員前往現場監控。環保局指出，今日風場為偏西風，事故地點下風處及附近區域，可能出現異味或短時間空污情形。

環保局提醒，位於火警周邊及下風處的民眾，應暫時關閉門窗、減少外出，市府將持續掌握附近空氣品質測站及空氣盒子監測數據，隨時評估影響程度，請民眾不必恐慌。相關單位也將待火勢完全撲滅後，持續追蹤後續空氣品質變化。

