快訊／怕你不夠花！威力彩連21摃原因太暖 財神爺：下期4.8億養肥你

財經中心／師瑞德報導

別嘆氣！財神爺是怕你退休金不夠花，才讓威力彩連21摃！今（8）日頭獎未開出，但也因此讓獎金池更肥美。台彩預估，下周一（1/12）頭獎將上看4.8億元，想一次領好領滿、爽過下半輩子的民眾，下期千萬別錯過！（AI製圖）

今晚沒中獎別難過，原來是財神爺用心良苦！台灣彩券公司今（8）日晚間開出最新一期威力彩，結果頭獎「未開出」，這已經是連續第21期摃龜。不過，這或許是老天爺最好的安排，因為怕你現在退休錢還不夠花，特地把獎金庫存再養肥一點，台彩預估，下周一（1月12）開獎的頭獎金額將直接狂飆上看新台幣4.8億元，這筆錢才真的夠你爽爽過下半輩子！

連21摃是為了累積更多！下期直衝4.8億

威力彩今晚開獎，頭獎再度從缺，連21摃的結果讓獎金池水位急速上升。台彩表示，根據目前的買氣推估，下期（1月12）銷售金額約在1.2億至1.3億元之間。正因為前面21次的累積，才能讓下周一的頭獎金額一舉衝上4.8億元大關。

財神爺的暗示收到了嗎？下周一拚翻身

彩迷打趣表示：「財神爺這是怕我們通膨壓力大，幾億元不夠花，所以特地幫我們存到4.8億再一次領！」隨著累積金額越來越高，下周一將是年前實現財富自由的最佳時機。想要一次領足「豪華版退休金」的民眾，千萬別辜負財神爺這番「連21摃」的美意，記得把握機會進場，把這筆累積已久的4.8億大紅包帶回家。

購買彩券應該量力而為，勿因過度投注而影響正常生活。

