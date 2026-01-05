快訊／怕被半夜活捉？ 委內瑞拉代理總統改口表態：願與美國合作

委內瑞拉代理總統羅德里格斯正式公開向美國政府遞出橄欖枝。（翻攝自Delcy Rodríguez FB）

委內瑞拉代理總統羅德里格斯（Delcy Rodríguez）正式公開向美國政府遞出橄欖枝，提議雙方共同發展「合作議程」。相較於過往對美方的強硬譴責，此次表態展現出明顯的語氣轉變，引發國際社會高度關注。

根據《CNN》報導，羅德里格斯透過社群聲明指出，這項合作議程的核心在於「在國際法框架下實現共同發展」，旨在加強區域間持久的共存關係。她強調，委內瑞拉目前的優先目標是與美國及拉美地區建立「平衡且相互尊重」的國際關係。

委內瑞拉代理總統羅德里格斯正式公開向美國政府遞出橄欖枝。（翻攝自Delcy Rodríguez FB）

羅德里格斯更直接在聲明中向美國總統川普喊話：「川普總統，我們的人民與地區值得和平與對話，而非戰爭。」她表示，追求和平與主權是總統馬杜洛（Nicolás Maduro）一貫的主張，也是目前全委內瑞拉人民的共同心聲，並重申委內瑞拉擁有追求發展與未來主權的權利。

值得觀察的是，羅德里格斯此次的溫和言論，與先前立場形成鮮明對比。不久前，她才針對美國試圖逮捕馬杜洛的行動，公開譴責美方動用「野蠻武力」。外界分析，這場從「強烈譴責」到「邀約合作」的立場變換，反映出委內瑞拉正嘗試在新的國際情勢下，尋求與美國重啟對話的空間。

