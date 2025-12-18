快訊／「急診、家醫」做醫美談不攏！衛福部下通牒：12/31前一定公告

記者簡浩正／綜合報導

「急診、家醫」做醫美仍談不攏！衛福部擬修法嚴管醫美，但急診、家醫科能否列入執行醫美手術專科仍有爭議。在衛福部長石崇良公開表態個人立場不贊同、認為訓練差太遠後，衛福部今（18）日下午第四次與醫師公會、各專科醫學會等醫界團體開會蒐集意見，經約1.5小時討論依舊「沒共識」，接下來將由衛福部內部自行拍板決定納與不納，最晚12月31日前就會正式公告，新制如期明年1月1日上路。

台灣醫美亂象嚴重，近年更出現「直美」醫師潮。衛福部日前正式預告《特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法》（特管辦法）部分條文修正草案，擬將光電治療、針劑注射等醫美處置納入更嚴格管理，未來必須由完成PGY並修畢32小時課程的醫師才能施作；醫學美容手術更限定擴及11個大外科系專科醫師執行。

不過，最大爭議在於，施行美容醫學手術醫師資格究竟要不要擴及至11個大外科系列，即要不要納入急診醫學科、家庭醫學科？石崇良日前公開清楚表態「我當然認為急診、家醫這二科不應列入大外科」。

醫事司長劉越萍受訪表示，今日會議就此事依舊沒有共識，上述二專科的代表仍表達爭取納入的立場，也提了很多疑慮及建議事項；衛福部已對外蒐集意見，該給大家發言的地方已給，但細節上總有歧見，因此，衛福部會依照法制程序，召開內部會議進行法條文字調整，最後進行公告實施。即，由衛福部自己內部拍板決定納不納入。

她說，除了會議之外，衛福部目前也接獲很多外部意見，包含部長信箱、院長信箱、總統府轉來的意見，意見搜集已經完成。衛福部的立場是美容醫學要能提供更好的服務，提升病人安全跟品質。目前既定時程不變，新制仍將於明年1月1日如期上路，衛福部會再就醫界關心的權益問題，循正常法制程序，由法規專家再順一次初擬文字之後，最晚會於12月31日當週公告。

醫事司兩週前邀集相關團體開會，決議執行醫美手術資格，擴及11個大外科，包括：「外科、骨科、神經外科、整形外科、泌尿科、婦產科、眼科、耳鼻喉頭頸外科、急診醫學科、皮膚科，以及新增家庭醫學科。」

