快訊／急！藍白聯手卡錢 經濟部千億補助發不出

財經中心／廖珪如報導

行政院去年 8 月就送出 1,560.50億元（含一般性補助款）針對我國經濟預算，希望能幫中小企業導入 AI、幫地方改善供水、還有協助商圈刺激內需，這些全都是攸關國人生活與生計的大事。經濟部認為，預算卡關，影響的是民眾和地方的發展。（圖／經濟部提供）

拚經濟要子彈，協助中小企業、商圈、治水…要經費，立法院預算會期即將進入尾聲，但凡藍白立委審查預算金額卻低得離譜。經濟部今（22）日發文指出，行政院去年8月就送出針對我國經濟 1,560.50億元（含一般性補助款）的預算，希望能幫中小企業導入 AI、幫地方改善供水、還有協助商圈刺激內需經濟。

經濟部強調，「已來到2026 年的現在，立院只願意審部分的3個計劃的預算134.75 億元，只占整體需求的 8.64% ！還有超過 91% 的重要預算建設： 跨區水源調度管線、偏鄉離島供水、產業 AI 數位轉型、發展半導體AI前瞻技術、協助中小企業融資取得…共1,425.75億元，都被排除在外面，經濟部呼籲，這些全都是攸關國人生活與生計的大事。預算卡關，影響的是民眾和地方的發展。懇請支持，立院盡速審查。

