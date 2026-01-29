快訊／急！財神爺在線等！威力彩連27槓 「7.7億發不出去」急尋得主

財經中心／師瑞德報導

威力彩第5屆第3高獎金竟然送不出去！本期1月29日頭獎再度槓龜，這已是連續第27期無人中獎，讓原本準備好要大發紅包的財神爺也急了。隨著連槓效應持續發酵，台灣彩券公司預估，下期2月2日開獎的銷售金額將落在2.9億至3.1億元之間，頭獎累積金額更將上看8.7億元。這筆鉅款遲遲沒有歸屬，讓全台彩迷焦慮指數與期待值同步飆升，紛紛湧入投注站要在年前幫財神爺解決這項「超級任務」。

錢多到發愁！8.7億急尋有緣人接手

面對頭獎連27槓的罕見情況，坊間開玩笑說連財神爺都「在線急等」，只求有緣人快來把這筆錢領走。若下期由一注獨得，將創下第五屆公益彩券發行以來的第三高紀錄。台彩表示，隨著獎金逼近9億大關，市場買氣已明顯沸騰，不少民眾抱著「幫財神爺消化預算」的心態加碼投注。這筆8.7億元的超級大紅包究竟會在下期順利發出，還是繼續累積挑戰新高，全台民眾都在屏息以待。

台彩今（29）晚開出威力彩獎號，第一區05、10、15、17、23、25，第二區05。派彩結果出爐，頭獎、貳獎槓龜，已經是連續27期未開出，下期頭獎上看8.7億，將於2月2日（週一）開獎。

三立新聞網提醒您：

購買彩券應該量力而為，勿因過度投注而影響正常生活。

