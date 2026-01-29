[快訊]性侵勒殺馬來西亞女大生凶嫌梁育誌更二審逃死 高雄高分檢將依職權上訴 鍾母不能接受這樣的判決

性侵勒殺馬來西亞女大生凶嫌梁育誌更二審逃死。(記者陳文嬋攝)

〔記者陳文嬋／高雄報導〕性侵勒殺馬來西亞鍾姓女大生凶嫌梁育誌三度判死，高等法院高雄分院今更二審認定梁育誌非預謀殺人，難認情節最重大之罪，且有教化、矯治可能，改判無期徒刑，褫奪公權終身，又涉犯強盜罪，處有期徒刑8年；高雄高分檢將依職權上訴，鍾女母親表示，不能接受這樣的判決，但也不願意受訪。

台南市長榮大學馬來西亞籍鍾姓女大學生2020年10月28日晚間返回住處途中，遭高雄市阿蓮區男子梁育誌以麻繩勒住脖子，強拖至路旁性侵後，勒死棄屍阿蓮山區。

法院一審、二審均判梁男死刑，最高法院撤銷發回，高等法院高雄分院更一審仍判處死刑，為限縮判處死刑判決條件以來，更審後仍判處死刑首例。

但最高法院認為應依數罪分論、併罰，且梁男可能是計劃性侵、再提升為殺人犯意，未必自始就是計畫性侵殺人，犯意有待釐清，撤銷發回高雄高分院，進入更二審。

高等法院高雄分院今更二審認定梁男非預謀殺人，難認情節最重大之罪，且有教化、矯治可能，改判無期徒刑，褫奪公權終身，又涉犯強盜罪，處有期徒刑8年。

