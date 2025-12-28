快訊／性感偶像女星碧姬芭杜去世 享壽91歲

法國女星碧姬芭杜。翻攝IMDB網站



法國知名女星，有「性感小野貓」之稱的碧姬芭杜（Brigitte Bardot）證實已經去世，享壽91歲。

碧姬芭杜基金會週日（28日）證實她已在週日去世，使她成為2025年離世的又一全球知名影星。今年稍早，碧姬芭杜也曾傳出死訊，但很快遭到澄清駁斥。

綽號「BB」的碧姬芭杜，在1950年代至1970年代的法國電影象徵了女性解放與性自由；隨後，她退下影壇轉身成為反抗虐待動物的先驅，但她也因與法國極右翼思想的親近而蒙上陰影。

廣告 廣告

從《上帝創造女人》（And God Created Woman）到《輕蔑》（Contempt），碧姬芭杜曾在約15年的時間穩坐全球最知名女星的寶座。但她我行我素的個性直到生命的盡頭還是持續維持。

在接受《Vogue》採訪談及自己作為時代象徵時，她曾直言不諱地表示：「我根本不在乎什麼女性解放，那對我來說一點都不重要。至於性自由，女性不需要等我出現才能獲得解放。這真是一個誤解！我從來不覺得自己驚世駭俗，我只是單純地做我想做的人。」

更多太報報導

北海道滑雪場自動梯夾住幼童手臂 送醫不治死亡

低溫很致命！雪山接連2起山難 管理處急籲：量力而為別勉強前行

美軍特種部隊作戰運輸機大舉進駐波多黎各 對委內瑞拉經濟封鎖1月底見分曉