快訊／性感偶像女星碧姬芭杜去世 享壽91歲
法國知名女星，有「性感小野貓」之稱的碧姬芭杜（Brigitte Bardot）證實已經去世，享壽91歲。
碧姬芭杜基金會週日（28日）證實她已在週日去世，使她成為2025年離世的又一全球知名影星。今年稍早，碧姬芭杜也曾傳出死訊，但很快遭到澄清駁斥。
綽號「BB」的碧姬芭杜，在1950年代至1970年代的法國電影象徵了女性解放與性自由；隨後，她退下影壇轉身成為反抗虐待動物的先驅，但她也因與法國極右翼思想的親近而蒙上陰影。
從《上帝創造女人》（And God Created Woman）到《輕蔑》（Contempt），碧姬芭杜曾在約15年的時間穩坐全球最知名女星的寶座。但她我行我素的個性直到生命的盡頭還是持續維持。
在接受《Vogue》採訪談及自己作為時代象徵時，她曾直言不諱地表示：「我根本不在乎什麼女性解放，那對我來說一點都不重要。至於性自由，女性不需要等我出現才能獲得解放。這真是一個誤解！我從來不覺得自己驚世駭俗，我只是單純地做我想做的人。」
