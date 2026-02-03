快訊》性騷事件民眾黨中評會「收到新事證」要求中壢初選暫停

民眾黨。（中時資料照，袁茵攝）

民眾黨桃園市第七選區（中壢區）共有3位人選投入2026初選，分別為剛入黨不久的媒體人毛嘉慶、前社發部主任張清俊，以及中央委員林昭印，但毛嘉慶被張清俊具名檢舉對黨內女神性騷。中評會主委李偉華3日宣布，由於收到本案當事人提供新事證，所以決議請選決會暫停該選區初選民調。

民眾黨中評會3日上午發表聲明，表示針對第三方檢舉本黨性平爭議案，中評會主委李偉華表示，中評會已於昨（2）日晚上召開會議，針對該案進一步討論，鑒於收到本案當事人提供新事證，中評會認為茲事體大，後續有深入調查之必要，決議請本黨選舉決策委員會暫停該選區初選民意調查。

李偉華強調，為了維護本黨的黨紀及社會聲譽，中評會已達成如上決議，且選決會應確保初選之公正與公平，並昭社會公信。

李偉華進一步補充，本黨對於任何違反性別自主意願之言行，一向採取「零容忍」態度；為保護黨員隱私，呼籲各界停止無端的影射及攻擊，黨籍從政同志更應自惕自愛、謹言慎行，勿使本黨蒙塵。

李偉華最後強調，中評會將依本黨紀律評議裁決準則及相關法規，加速本案之調查，落實政黨誠信與性別平權價值。

