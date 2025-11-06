快訊／恆春重大車禍！特斯拉導彈式…撞水泥預拌車「攪4大4小」1OHCA

記者簡榮良／屏東報導

爸媽載著剛下課的孩子遇劫！屏東縣恆春鎮恒公路麥當勞前，今（6）日下午16時許，發生一起驚悚追撞車禍，一輛白色特斯拉失控如導彈，不偏不倚追撞水泥預拌車，再往前「攪擠」停等紅燈的騎士，一共造成7人受傷（3大4小），男駕駛則受困特斯拉內呈現OHCA狀態，送醫命危。

一輛白色特斯拉失控如導彈，不偏不倚追撞水泥預拌車，再往前「攪擠」停等紅燈的騎士，一共造成7人受傷。（圖／翻攝畫面）

屏東消防於下午16時02分接獲屏東縣恆春鎮恒公路950號麥當勞前車禍案件，現場為小客車追撞機車，派遣恆春分隊3車6人、車城分隊1車2人、墾丁分隊1車2人，共計5車10人前往，現場7人受傷（3大4小）及1人受困自小客車內，經破壞後16時22分將受困人員脫困（OHCA），後續車禍原因由警方調查中。

據悉，當時特斯拉車上搭載2大2小，不明原因失控奔馳，追撞水泥預拌車後，再橫掃撞倒路旁等紅燈一台機車（2大2小）共8人受傷，特斯拉男駕駛命危急救中。

特斯拉變形難辨識。（圖／翻攝畫面）

遭追撞的機車零件四濺。（圖／翻攝畫面）

