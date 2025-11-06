快訊／恆春重大車禍！特斯拉猛撞水泥車噴飛 撞倒「4貼機車」釀1死7傷

[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導

屏東縣恆春鎮恒公路前稍早發生重大車禍，一名男子駕駛特斯拉行經路口時，疑似因煞車不及而追撞前方停等紅燈的混凝預拌車，隨後又波及前方機車道的機車，直到衝撞路邊房屋牆角後才停下，造成1死7傷的悲劇。

恆春發生1死7傷的重大車禍，警方尚在調查事故起因。（圖／翻攝畫面）

男子駕駛的特斯拉共載4人，包含太太與兩名小孩，遭追撞機車則是「4貼」，由兩大兩小共乘。由於撞擊相當猛烈，導致年約30歲的特斯拉駕駛當場失去生命跡象，車內妻小與機車乘員也都受傷，8人皆送醫搶救，特斯拉駕駛最終傷重宣告不治。詳細車禍原因警方尚在調查中。

