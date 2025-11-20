快訊／恐嚇信狂言「台北各校要被炸」！警方全面戒備、科技偵查急追兇手

警方已經著手調查恐嚇信來源，並且堅強巡邏校園周邊安全。資料照

台北校園驚傳恐嚇事件！教育部國教署今（20日）緊急發布通報，指出有不明人士竟寄信到警政署署長信箱，聲稱要在台北市的國小、國中與高中內「放置炸彈」。消息一曝光，立即在教育界與家長圈掀起震撼。

警政署接獲恐嚇郵件後不敢大意，立刻通報國教署並啟動跨單位應變，國教署火速發文給台北市所有校園，要求校方加強巡查、提高警戒，密切注意周遭是否出現可疑人物或異常物品。

台北市警察局也立即升高警戒，指示各分局線上警力加密巡邏校園周邊、展開盤查，務必確保學生安全。警方科技偵查隊同步介入，正追查恐嚇信來源，誓言揪出幕後兇手。

目前全市校園均已提高警戒級別，警方呼籲家長與學生不必恐慌，但若發現可疑情況務必立即通報，避免讓歹徒有機可乘。



