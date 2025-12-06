快訊／恐怖車禍！拖板車自撞安全島衝對向 司機命危

拖板車自撞安全島，衝向對向車道。（圖／東森新聞）





新北市淡水區今（6）日上午發生一起嚴重交通事故。一輛拖板車行經淡金路二段時不明原因失控，自撞安全島後衝入對向車道，導致駕駛重傷昏迷，肇事原因仍待進一步調查釐清。

事故發生於上午8時10分許，地點位於淡金路二段（往三芝方向）。警方表示，拖板車當時由台北往三芝方向行駛，疑似因不明因素導致失控，先撞上路燈及安全島，再衝向對向車道，現場車體受損嚴重，司機當場陷入昏迷，經救護人員處置後緊急送醫。

拖板車自撞安全島，導致鋼架脫落。（圖／東森新聞）

淡水分局水碓派出所、交通分隊及拖吊業者共7名前往處理，事故造成往台北方向兩個車道一度封閉，警方並通知大型拖吊車出動排除事故車輛，同時依程序進行交通事故測繪及蒐證作業。淡水清潔隊也獲報到場清理散落路面之車體碎片。

警方表示，實際肇事原因仍待後續鑑定與調查，並呼籲駕駛行經彎道或速限路段務必注意車速與車距，確保行車安全。

