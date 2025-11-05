快訊／恭喜小豬黃沐妍結婚了！帥尪正面照曝光 疑雙喜臨門懷孕
記者徐珮華／綜合報導
黃沐妍（小豬）被週刊直擊與男友甜蜜飛往美國，無名指戴著同款婚戒，且肚子明顯隆起飄散孕味，疑似結婚、懷孕，她第一時間低調回應「謝謝，有好消息會跟大家分享」。今（5）日稍早她透過社群平台證實喜訊，開心宣布「我們結婚了」，老公正面照也曝光。
黃沐妍臉書全文：
我們結婚了。
10月中，我和我老公結婚了。
一直到現在，我都還覺得自己很幸運，
能遇見、也能嫁給一個極度包容我的男人。
我們不是那種有粉紅泡泡、天天甜蜜的童話故事伴侶。我們比較像朋友，常常鬥嘴、小吵架、彼此拉扯，經過一年，才慢慢摸索出相處的節奏。
有一陣子，我們甚至吵到覺得是不是不適合，
還跑去找算命老師問合不合。
老師說：「他不是你會喜歡的類型，
你是那種會被強大的人吸引的人，
但你老公，是需要被讚美與鼓勵的人。」
那一刻，我突然明白——
與其去找誰「適不適合」，
不如問自己「想不想一起努力讓彼此變得更好」。
於是，我學會了去誇獎他具體做對的事，
他也開始不斷學習、打開認知、陪我一起成長。
我們成為了彼此的鏡子，
在日常中磨合、包容，也看見彼此的努力。
我老公也變很強大，是可以帶著我前進的男人！
我相信，談戀愛是享受對方的優點，
但婚姻，是學習如何與彼此的缺點共處。
世界上沒有天生契合的兩個人，
只有願意磨合、包容、並肩前進的伴侶。
而我，35歲這一年，真的嫁出去了。
（不然我爸說，超過35歲沒嫁要每年繳罰金
終於省下一筆客家妹的壓力錢）
謝謝雙方家人對我們的支持與包容，
讓這段感情能在理解與祝福中更穩定。
戀愛是兩個人的故事，
但婚姻，是兩個家庭的融合。
我真的很感恩，也很珍惜。
感謝10月17日，
我們一起說好的那句：「要永遠走下去。」
