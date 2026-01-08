快訊／恭喜！蕭煌奇結婚了 甜喊：請大家為我們祝福

蕭煌奇與交往一年多的女友登記結婚，正式成為人夫。（圖／翻攝自蕭煌奇臉書）

金曲歌王蕭煌奇終結單身，今（8）日與交往一年多的女友登記結婚，正式成為人夫，他寫著：「今天沒有要跟你開玩笑、我結婚了、請大家為我們祝福。」

對於老婆的身分，蕭煌奇很低調，指兩人是透過朋友牽線相識，彼此很聊得來，老婆也很喜歡他的音樂，在經過一年多的相處，雙方決定共組家庭，蕭煌奇不改幽默的說：「剛好今天沒有工作沒有商演，日子也不錯，就決定是今天了。」也感謝身邊友人的祝福。

在2025年，蕭煌奇繳出非常豐盛的成績單，不僅參加世壯運奪下金牌，國語專輯《沒事的》第三度角逐金曲獎「最佳華語男歌手」，還推出全新台語專輯《做一個惜情軟心的人》，並在北京舉辦發布會，更於北流開唱慶祝出道20週年演唱會《朋友你現在好嗎?》，過得非常充實，如今在2026年1月8日，與女友登記結婚，成為人夫。

