快訊／悲傷聖誕夜！雙載摩托車「自撞護欄」後座女噴飛「臉部重創」命危

社會中心／羅欣怡報導

雙載摩托車行經新北市三重區疏洪五路二段時，不明原因自撞。（示意圖／資料照）

悲傷聖誕夜！25日晚間9時許，42歲的蕭姓女騎士載著51歲的梁性女子，行經新北市三重區疏洪五路二段時自撞護欄，兩人中摔倒地噴飛，蕭女僅受輕傷連忙報警，但後座的梁女已經沒有生命跡象，下巴有大面積撕裂傷，救護人員到場後立即進行CPR搶救，詳細車禍原因還有待警方釐清。

據了解，當時兩人騎車到婚紗廣場附近時，不明原因自撞護欄，蕭女左側肢體擦傷、意識清楚；後座的梁女則是臉部跟下巴重創，因大量出血失去生命跡象，蕭女見狀立即打電話求助。

廣告 廣告

警方獲報到場，先對蕭女進行酒測，酒精反應為0，全案依規定實施現場調查、勘查、採證照相及測繪紀錄，詳細肇事原因尚待釐清中。

更多三立新聞網報導

又是隨機犯案！苗栗「鐮刀男」砍婦人「再衝超商揮刀」 1人傷送醫

張文犯案後7天…中山站外驚見「英文」恐嚇紙條：還會殺更多人

人死了才翻盤！新竹男2婚妻為遺產驗DNA…揭「超綠真相」婚生子非親生

北車隨機殺人…張文哥獻花「手寫信」致敬余媽媽 余家人反應曝

