快訊／悲傷跨年夜！高雄貨車擦撞騎士「當場死亡」 駕駛摀面跪地

記者陳佳鈴／高雄報導

一名男騎士在撞擊後遭受嚴重創傷，救護人員趕抵時發現其已明顯死亡。（圖／翻攝畫面）

高雄跨年夜前夕驚傳死亡車禍！今（31日）傍晚6時許，正值跨年人潮湧向會場之際，前鎮區中華五路與新光路口發生一起大貨車與機車碰撞事故。一名男騎士在撞擊後遭受嚴重創傷，救護人員趕抵時發現其已明顯死亡，駕駛雙手摀面仍難掩懊悔難過之情，口裡不斷喃喃自語「我已經開很慢了！」

事故發生於傍晚交通尖峰時段，當時路口車流量極大。據肇事大貨車駕駛表示，當時正值下班時間，他深知車流眾多，因此行車速度並不快，「已經開很慢了」。駕駛心有餘悸地稱，行駛過程中完全沒察覺異樣，直到聽到不明聲響後才緊急踩下煞車，未料下車查看竟發現騎士已倒臥血泊。

肇事大貨車駕駛表示，當時正值下班時間，他深知車流眾多，因此行車速度並不快。（圖／翻攝畫面）

由於案發地點鄰近高雄跨年晚會會場，周邊已開始實施交通管制與人流引導，這起重大事故造成現場交通一度陷入混亂。警方接獲通報後火速趕往封鎖現場，除報請檢察官相驗釐清死因外，也加派警力在現場指揮車流，避免造成二次事故或嚴重回堵。

前警方正調閱路口監視器與大貨車行車紀錄器，以釐清雙方行向與撞擊瞬間的具體細節。詳細的肇事責任歸屬，仍有待進一步調查鑑定。



駕駛雙手摀面難掩懊悔難過之情，口裡不斷喃喃自語「我已經開很慢了！」（圖／翻攝畫面）

