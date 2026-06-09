快訊／愛情長跑14年情斷！少時秀英IG退追鄭敬淏 雙方發聲：分手了
韓國夯團少女時代成員秀英與演員鄭敬淏穩交14年，今（9日）卻被眼尖網友發現，兩人悄悄在IG上互相取消追蹤，引發分手揣測，因為兩人是愛情長跑10多年的模範情侶，一舉衝上微博熱搜榜冠軍！沒想到秀英隨後就透過公司正式發聲，認了分手一事！
秀英與鄭敬淏本就是中央大學戲劇電影系校友，2012年在教會相識結緣進而相戀，2014年公開認愛後，穩定交往長達14年，一度被視為少女時代第一位人妻人選，只是今年被團友Tiffany超車，當時也讓秀英的感情狀態成為話題。
雙方發聲認了分手
沒想到今天有網友發現秀英與鄭敬淏默默取消IG關注，頓時在網路掀起討論，秀英今也透過經紀公司Saram娛樂向韓媒證實，「兩人確實已經分手，未來將以良好同事身分相處。」鄭敬淏的公司隨後也證實分手一事，只是對分手細節並未多談。據悉，由於雙方近年工作行程繁忙，聚少離多，最終自然而然地選擇分手。
兩人分手消息傳出後，不只嚇壞粉絲，也在網路引發討論，「超震驚！」、「居然分手了！」、「情侶長期交往不結婚，好像很容易出問題。」還有人驚訝表示，「我以為兩人早就結婚了！」對這對情侶的分手收場，都十分惋惜。
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