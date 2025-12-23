快訊／愛滋病毒快篩大賣！美股開盤「這生技公司」飆漲90％

財經中心／倪譽瑋報導

生技公司Trinity Biotech旗下的「TrinScreen」HIV快速檢測試劑，獲得大量訂單。（圖／翻攝自Trinity Biotech官網）

美國要經濟數據：第3季國內生產毛額（GDP）掀牌，高於經濟學家的預期；上個交易日科技股領漲，如今經濟數據是否再添動力？有待觀察。在非科技股上，較為亮眼的有生技公司Trinity Biotech宣布，接到了900萬份的愛滋病毒快篩訂單，盤前已大漲，開盤後走勢可留意。今（23）日美股開盤，Trinity Biotech一度飆漲破90％。

先前美國政府關門，Q3 GDP因此延後發布，如今結果揭曉，初值顯示成長4.3％，高於前一季3.8％，也高於MarketWatch等金融觀測預估的3.2％，是兩年來最強表現。《CNN》報導指出，Q3 GDP成長幅度較大，主要貢獻因素是消費者支出提高、出口成長。

個股方面，Trinity Biotech報告2025年第三季度營收增長32％、達到1430萬美元，比第二季的1080萬美元高出許多；如今其愛滋病毒快篩產品TrinScreen HIV獲得900萬份訂單，也得到世界衛生組織（WTO）許可外包製造加快效率，這筆大單預計帶來顯著收益。

美股開盤，截至發稿時間，道瓊工業指數下跌71.45點或0.15%、標普500指數上漲3.25點或0.05%、那斯達克綜合指數上漲11.29點或0.05%、費城半導體指數下跌2.08點或0.03%。

明星個股方面，輝達（NVDA）上漲0.43美元或0.23%；指標美股蘋果（AAPL）下跌0.67美元或0.25%。另外，Trinity Biotech（TRIB）上漲0.8079美元或90.57%。

數字皆為截稿前更新，股價請依實際報價為主

