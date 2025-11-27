快訊／慟香港惡火！周潤發、楊紫瓊確定不去MAMA 藝人動向持續成焦點

娛樂中心／綜合報導

香港大埔區宏福苑昨（26）日爆發嚴重火災，火勢一度吞噬社區多棟大樓，截至27日清晨已造成至少44人死亡、近300人失蹤，其中包含一名消防員。沉重災情震動全港，也讓原訂28、29日於啟德體育館舉行的「2025 MAMA Awards」頒獎典禮大受影響，現在周潤發、楊紫瓊確定不出席MAMA。

根據韓國《JTBC新聞網》報導，香港重量級巨星周潤發、楊紫瓊確定不出席「2025 MAMA Awards」。此前不少媒體報導指出兩人出席恐生變數，如今也證實確定不會現身。

事實上，該活動由香港政府主辦，韓方無權擅自決定是否停辦，此外多組藝人已飛抵香港，超人氣男團Stray Kids、女神張員瑛所屬的女團IVE、以及男女大勢團體ALLDAY PROJECT稍早皆在仁川機場動身前往香港。

