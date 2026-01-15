快訊/憲妃之爭大結局！陳亭妃贏了 出線台南市長初選
民進黨台南市長初選由立委林俊憲、陳亭妃上演「憲妃之爭」，根據民進黨中央今天（15日）公布電話民調結果，最終由陳亭妃勝出將披上綠袍出征2026台南市長選舉。
民進黨在2026年選戰提名作業中，共有3個縣市需要進行初選程序。嘉義縣長初選參選者包括立委蔡易餘、議員黃榮利；台南市長初選參選者為陳亭妃、林俊憲；高雄市長初選參選者則有立委邱議瑩、許智傑、賴瑞隆、林岱樺四人角逐。
高雄、台南市長及嘉義縣長於12日開始進行初選電話民調，根據抽籤結果，12日開始先執行高雄市長初選民調，13日進行嘉義縣長初選民調，台南市長初選民調則壓軸至14日舉行。
根據民調辦法，黨中央上午抽籤，決定當天是哪個縣市民調，當晚6時至10時30分由3家民調公司同步進行室內電話民調，達成問卷1200個有效樣本數後，隔天結果出爐。
