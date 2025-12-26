快訊／憲訴法違憲！國民黨「譴責5大法官」案逕付二讀 60贊成：51反對

記者詹宜庭／台北報導

國民黨提出5名大法官譴責案，經院會表決結果顯示，出席共111位，贊成60位、反對51位，提案逕付二讀。（圖／翻攝畫面）

憲法法庭19日宣告藍白力推的《憲法訴訟法》修正案違憲，但僅由5位大法官作成判決，引發熱議。國民黨立法院黨團23日在程序委員會中提案，將對5名大法官逾越司法權限予以嚴厲譴責，藍白因人數優勢將此決議及《公投法》修正草案列入今（26日）立院院會議程。經院會表決結果顯示，出席共111位，贊成60位、反對51位，提案逕付二讀。

根據提案案由指出：有鑑於憲法法庭於114年12月19日作出114年憲判字第1號判決，宣告本院經合法程序三讀通過、總統依法公布的「憲法訴訟法」違憲。無論從修正後或修正前的「憲法訴訟法」，憲法法庭作成判決都應符合最低參與評議人數的規定，然觀本案所作成的判決，僅有5名大法官參與，甚至「排除異己」，將另外3名不願違憲違法而拒絕參與評議的大法官摒除在外，故無論依舊制或去年通過的修正規定，皆不符合法定人數，程序上存在重大瑕疵。

案由說明，這5名大法官為使裁判得以作成，採取「拒絕參與評議之大法官不計入現有總額」之計算路徑，形同由裁判者自行改寫審判權組織成立之前提要件，逾越憲法訴訟法明文所設之正當程序界線，扭曲憲法增修條文所明定大法官十五人合議之組織意旨。在僅有少數大法官參與的情況下，作成影響重大法律制度的憲法判決，甚至介入立法程序自主權，對權力分立與憲政秩序造成嚴重衝擊。

案由透露，大法官帶頭違法，為了向賴清德總統表忠，身為憲法守護者，卻甘願淪為鷹犬，親手摧毀憲法，令人痛心。爰此，建請院會作成決議：「針對憲法法庭大法官謝銘洋、呂太郎、陳忠五、尤伯祥、蔡彩貞，因逾越司法權限、侵害立法權及違反程序正義，違法進行判決，嚴重損害憲政秩序，予以嚴厲譴責。又憲法裁判之權威，必須建立在明確、拘束且可預期之程序門檻，此次憲法法庭未依法合法組成，欠缺作成判決的審判權限，自始不具審判權，114年憲判字第1號判決有重大明顯瑕疵，應屬當然無效；至於大法官援引此判決，以人數未達憲法訴訟法所定法定門檻10位所作之任何憲法裁判，亦均屬無效，不生效力，自不待言。」是否有當？請公決案。

