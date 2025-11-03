快訊／懷恨縱火釀母女雙亡！前房客殺人罪聲押禁見
台中市烏日區3日凌晨發生死亡火警，一名許姓男子疑因租屋糾紛，駕駛箱型車倒車撞入民宅後縱火，造成屋內吳姓母女受困，送醫搶救仍不治身亡。
許男事後逃逸，還疑似自戕受傷，經警方循線逮捕後移送台中地檢署，檢方3日晚間複訊後，認定其涉犯殺人及放火罪嫌重大，向法院聲請羈押禁見獲准。
台中地檢署指出，許姓男子（64歲）於3日凌晨2時許，駕車行經五光路某民宅時，疑因不滿租屋糾紛，以倒車方式衝撞屋舍，導致現場爆炸並引發猛烈火勢，屋內50歲吳姓母親與17歲林姓女兒當場失去生命跡象，送醫後仍宣告不治。
檢方表示，案發後立即指派檢察官張傑凱組成專案小組，指揮烏日警分局及相關鑑識單位進行蒐證調查，3日上午11時26分拘提許男到案。檢察官並率同法醫相驗兩名死者遺體，已訂期解剖，以釐清確切死因。
檢方指出，經偵訊後，認定許男涉犯放火燒燬現供人使用之住宅未遂及殺人罪嫌重大，屬最輕本刑5年以上有期徒刑之重罪，且有逃亡、湮滅證據或勾串共犯、證人之虞，並有反覆實行之可能，因而向法院聲請羈押禁見。
