（快訊）成功路火警驚魂 盲眼阿嬤受困屋內、警消急灌救援

▲北港鎮成功路一處民宅13日晚間發生火災，火勢一度猛烈，濃煙直竄。（記者蘇峯毅攝）

【記者 蘇峯毅／雲林 報導】北港鎮成功路一處民宅13日晚間發生火災，火勢一度猛烈，濃煙直竄，引起周邊居民關注。消防局於晚間7時12分接獲通報後，迅速調派多個分隊前往支援，現場共出動約6輛消防車，展開灌救。

消防人員到場時，屋內已有明顯燃燒痕跡，所幸在火勢擴大前，鄰居已將屋內獨居的失明阿嬤救出，並未傳出人員受困。消防隊隨後迅速撲滅火勢，並在現場持續監控，以確保安全無虞。

受驚嚇的阿嬤表示，當時只聽見屋內傳出劇烈聲響，並聞到異味，想自行逃生卻被屋內櫃子與雜物阻擋去路，幸好鄰居即時趕到，將她帶離火場。整起事件發生過程不到數分鐘，卻讓周邊居民心有餘悸。

相關單位指出，火警實際起火原因及財物損失仍有待進一步調查與統計。此次事件也凸顯獨居長者居家安全的重要性，後續是否需提供協助，將由相關單位評估處理。