快訊／我是來殺你的！拿刀刺傷名醫江漢聲 輔大肄業生裁定羈押禁見

記者莊淇鈞／新北報導

刺傷江漢聲的曾男被法官裁定羈押禁見。（圖／翻攝畫面）

新北市1名曾就讀輔大但沒畢業的30歲曾姓男子，因不滿輔大前校長的名醫江漢聲，今天（11日）假借看病的名義，在看診時突然對江漢聲大喊，「我不是來看診的，我是來殺你的！」，隨機拿出美工刀攻擊江漢聲，造成江漢聲右手腕及左腹部刺傷，警詢後被依殺人未遂、恐嚇及醫療法罪嫌送辦，經新北檢檢察官複訊後，因犯嫌重大，且有勾串證人及反覆實施之虞，向法院聲請羈押禁見，稍早前新北地院法官裁准。

新北市1名曾就讀輔大但沒畢業的30歲曾姓男子，因不滿輔大前校長的名醫江漢聲，今天（11日）假借看病的名義，在看診時突然拿出美工刀攻擊江漢聲，造成江漢聲右手腕及左腹部刺傷，警詢後被依殺人未遂、恐嚇及醫療法罪嫌送辦，經新北檢檢察官複訊後，因犯嫌重大，且有勾串證人及反覆實施之虞，向法院聲請羈押禁見。

據了解，這起醫療暴力事件發生在今天下午2時許，30歲曾姓男子前來輔大醫院就醫，不知何故看診時突然掏出美工刀，刺傷替他看診的醫師江漢聲，造成江漢聲右手腕刺傷及左腹部輕微擦傷，所幸經院內醫療團隊及時處置後，並無生命危險。

曾男在就讀輔大哲學系時，時任校長的江漢聲去遭前稽核室主任靳宗立指控涉及貪瀆等多項情事，校方以查無不法為由續聘江擔任校長，曾男認為司法偵查未終結，輔大續聘校長不具正當性，當時號召發起無限期罷課行動，輔大發表聲明強調續聘校長依法行事可受公評。

行兇的曾男也隨即被醫院保全控制，轄區林口警分局也立即派員到場將曾男逮捕帶回派所偵訊，並查扣作案的美工刀1把，曾男目前仍在偵訊中，確切犯案動機仍在釐清。警詢後曾男被依殺人未遂、恐嚇罪及違反醫療法等罪移送新北檢，經檢察官複訊後，因犯嫌重大，且有勾串證人及反覆實施之虞，向法院聲請羈押禁見，稍早前新北地院法官裁准。

