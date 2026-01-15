快訊／戳破AI泡沫疑雲！魏哲家點出關鍵 「客戶訂單是最有力證明」

財經中心／師瑞德報導

全球半導體龍頭台積電今日召開2025年第四季法人說明會，董事長魏哲家針對市場關注的AI泡沫疑慮給出強硬回應。魏哲家明確指出，他不太擔心是否有AI泡沫，因為客戶的訂單最重要，且AI成長在我們的日常生活中是真實存在的。為支撐這份強勁需求，台積電宣佈2026年資本支出將大幅拉升至520億至560億美元，全面加速2奈米製程開發。

AI需求驅動獲利再攀巔峰 EPS達66.25元

台積電2025年的財務表現為魏哲家的觀點提供了有力支撐。全年營收達3兆8,090.5億元新台幣，較前一年成長31.6%，全年獲利達1兆7,178.8億元，每股盈餘（EPS）高達66.25元，創下歷史新高。在第四季單季表現中，毛利率衝上62.3%，營業利益率達54.0%，其中高效能運算（HPC）平台全年成長高達48%，佔營收比重58%，充分展現AI晶片需求的強大動能。

訂單見證真實成長 重金鎖定2奈米領先優勢

面對產業景氣波動的質疑，魏哲家強調客戶訂單的熱絡程度反映了AI技術已深入應用各領域。為確保技術領先，台積電決定將2026年資本支出由2025年的409億美元，調升至最高560億美元。這筆史上最高額的預算將精確投入於2奈米（N2）製程的研發與產能建設，以滿足客戶在AI與高效能運算領域的長期承諾。目前先進製程營收佔比已達77%，其中3奈米更已佔單季營收的28%，顯示市場正快速由5奈米轉向更先進技術。

首季展望延續旺勢 股利政策回饋股東

展望2026年開局，台積電預估第一季美元營收將介於346億至358億美元之間，單季毛利率挑戰63%至65%的新高境界。魏哲家對AI前景的樂觀看法，也反映在公司的股利回饋上。台積電預計2026年每股現金股利將由2025年的18元提高至至少23元。藉由大幅加碼投資與穩定的利潤分配，台積電將繼續在AI驅動的數位革命中扮演不可或缺的核心角色。

