快訊／戴資穎宣布退役！遺憾沒能在職涯裡有完整結局

台灣羽球球后戴資穎自去年12月接受膝蓋手術後休養至今，由於過去一年沒有參賽紀錄，她在世界羽聯（BWF）的積分正式歸零。今（7）日晚間，戴資穎也透過臉書正式宣布退役，同時透露去年因為膝傷痛到被迫離開球場，沒能在職業生涯裡有個完整的結局，也沒辦法給大家一個完美的退役儀式，所以選擇在臉書告訴大家退役消息。

戴資穎臉書全文

首先～我想謝謝大家在這段時間裡的關心和支持

我要在這裡正式宣佈退役

謝謝你們陪我一起走過各個大大小小的比賽，一起度過每一個高峰和低潮，一起哭也一起笑，後期更是有非常多人和我一起到比賽現場 替我加油

去年對我來說是深受打擊的一年…

回想起去年奧運時我的腳不知道能不能夠順利上場比賽，只知道拼了命，也想要站上場爭取那幾乎不可能獲勝的機會。

因為別人沒有放棄我，我更不能放棄自己…

當時的痛…和無能為力…

是我這輩子永遠都不會忘記的！

去年最後的那幾場比賽，因為膝傷痛到被迫離開球場…

沒能在職業生涯裡有個完整的結局。

不確定自己還要多少時間才能接受及放下去年的一切…

我也不想讓大家看見那麼脆弱的我，所以我沒辦法給大家一個完美的退役儀式，最後選擇在這裡告訴大家這個消息。

在這一年裡開刀左腳和右腳，復健很長的時間，非常謝謝國訓中心和協會給予的支援和照顧，謝謝周文毅醫師的神手，讓我的膝蓋能夠完整修復，在未來的生活裡繼續正常活動及運動。

感謝合作金庫銀行的支持，離開陪伴多年的球隊非常不捨，但人生終究沒有不散的宴席。

謝謝阿婷在這一年裡花了很多時間持續幫助我復健，再次感謝我最強大團隊

國訓中心從15歲待到31歲，能夠擁有這一切都非常感恩

退役後還沒有規劃好要做什麼事情，

是時候可以開始體驗不用鬧鐘叫醒我的生活了。

謝謝羽毛球帶給我的一切

戴資穎的羽球世代正式劃下句點。

希望戴資穎的精神能夠陪伴你們繼續前進

A beautiful chapter has come to an end. Thank you, badminton, for everything you have given me.

Last year was the toughest time of my career. Before the Olympics, I wasn’t sure if my injured foot would allow me to compete, but I gave it my all. Others didn’t give up on me, so I couldn’t give up on myself.

Eventually, my injuries forced me to leave the court. I couldn’t end my career the way I had hoped, and it took me a while to come to terms with that.

After undergoing surgery and lengthy rehabilitation on both legs, I’m grateful to everyone who supported my recovery.

I haven’t decided what I'll do next, but for now, I’m going to enjoy a life without alarm clocks.

Thank you all again for being part of my journey. The TTY era has come to an end, but I hope the spirit of TTY stays with you always.

