快訊／房仲菁英「掌摑球場工讀生」：你是在Ｘ北喔！丟工作後最慘下場曝

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

記者林昱孜／台南報導

幸福家不動產儲備經理蔣姓男子在亞太棒球場看球，因為不滿遭勸入座，情緒失控掌摑蔡姓工讀生。（圖／翻攝自Threads）

台南一名49歲蔣姓男子今年3月29日在亞太棒球場賽事期間，動手掌摑20歲蔡姓工讀生，整個畫面被一旁民眾拍下放上網路，引起全網怒火，網友肉搜蔣姓男子為幸福家不動產儲備經理，公司火速發出聲明將其開除，隔日由總經理率高階主管出面鞠躬道歉。台南地檢署偵依傷害及公然侮辱2罪起訴蔣男，近日法院一審判決出爐，蔣男被依傷害罪判刑有期徒刑3月，可上訴。

蔣姓男子於今年3月29日在亞太棒球場觀賞開幕戰，在賽後表演期間，因趴在欄杆上遭到勸阻，竟然出手賞工讀生巴掌，畫面瘋傳引起熱議，網友起底蔣男為幸福家不動產儲備經理，公司深夜發出聲明將其解聘，隔日幸福家不動產召開記者會，由總經理李應吉帶領副總蔡孟諺與法務主任連昱程出面，向社會大眾鞠躬道歉。

廣告 廣告

幸福家不動產隔日召開記者會，由總經理李應吉帶領副總蔡孟諺與法務主任連昱程出面，向社會大眾鞠躬道歉。（圖／記者林昱孜攝影）

台南地檢署經過一個月調查偵結起，訴起訴書指出，蔣男與蔡男在成棒主球場3樓、3壘側的電梯前因細故發生爭執，蔣男在心生不滿之下，以台語大罵蔡男「你是在Ｘ北喔」，隨即更以右手揮打蔡男左臉頰，導致蔡男出現左臉挫傷伴隨頭暈，以及左口腔黏膜擦傷等傷勢。蔡男事後隨即前往安南醫院驗傷，報案提告，全案偵查終結被檢方提起公訴。

台南地院近日一審判決出爐，法官認為蔣男欠缺自我情緒管理能力，態度乖張、行為暴力，雖坦承犯行求和解卻遭拒，考量其有暴力犯罪前科，綜合目前正在接受心理諮商等相關情況，依傷害罪，判處蔣男有期徒刑3月，如易科罰金，以新台一千元折算一日。全案可上訴。



更多三立新聞網報導

「這款油」吃多恐加速失智！專家引用日本研究：換橄欖油降低發炎＋抗老

殺人犯假釋出獄想重做人⋯愛上毒女再走不歸路！賣6000萬毒煙彈慘了

獲報5mins後氣爆！新竹「受傷便當店員工」現況曝光 消防局長曝1事待查

超狂6天梅雨灌全台！中、南部水庫「大進帳解渴」 全台蓄水量曝光

