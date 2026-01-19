快訊／房市回溫？凱基擊敗華固 台北市指標精華地「陸保廠C基地」溢價率51%標出去了

睽違3年後，台北市信義區原六張犁陸軍保養廠C區基地地上權招標捲土重來（紅圈），由凱基人壽以101億元擊敗華固建設，溢價率逾51%。李政龍攝



財政部國產署今（19）日開標去年第5批地上權，最受矚目的陸保廠C基地成功標出去了；共有2封標單，最後凱基人壽以101億元，擊敗華固建設的78億元，順利取得台北市大面積精華土地的地上權，溢價率高達51.17%。

為因應須「全街廓整體開發」規定，國產署日前將陸保廠C基地面積再增列82平方公尺，總開發面積達1.5918公頃，權利金底價也隨之增加3,442萬元，最終低價為66億8,111萬餘元。

國產署日前表示，陸保廠C基地標的屬大面積住宅區土地，基地三面臨路、形狀方整並緊鄰景勤1號及2號公園，鄰近台北醫學大學附設醫院及捷運台北101/世貿站，生活及商業機能優越，為市場高度矚目之臺北市精華地區優質標的，基地及區位條件俱優

陸保廠C基地地上權面積約4,800坪，號稱台北市稀有大面積精華地段地上權案，國產署2023年2月曾經列標，當時權利金底價73.9億元，儘管當時已有建商洽詢，但房市轉涼，央行啟動升息以及營建成本攀高等因素下最終流標。睽違近3年後，陸保廠C基地地上權招標案捲土重來，最終也成功標出。

