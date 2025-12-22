快訊／房東疑爭財產「縱火燒洗衣店」卡2樓嗆傷！母逃死劫原因曝

記者涂永全、簡榮良／高雄報導

驚魂夜！高雄小港區桂陽路一家洗衣店，今（22）日晚間22時許驚傳火警，一名男子受困，消防出動14車、37人前往搶救，用器具切割鐵門，於2樓尋獲男子已被嗆傷、意識模糊緊急送醫。據悉，52歲張姓男子是洗衣店房東，近期跟母親疑似為了財產分配問題發生口角，揚言放火燒屋，母親嚇壞趕到派出所報案，就此逃過一劫。詳細事發原因有待釐清。

母子疑似為了家產分配問題起口角，縱火燒房子。（圖／翻攝畫面）

消防今日晚間22時31分接獲小港區桂陽路發生火警，出動14車37人，抵達現場發現是4樓RC透天鐵皮加蓋建築物，於1、2樓燃燒後方廚房雜物，22時39分火勢撲滅，2樓救出1位(男性、約50歲、意識模糊、對痛有反應)，採預防性送醫。

廣告 廣告

據悉，52歲張姓男子與母親是洗衣店房東，平時跟左鄰右舍處的不愉快，近日更為了財產分配與母親起口角，警方到場怎麼勸都沒用，清官難斷家務事。

消防在2樓尋獲男子已被嗆傷、意識模糊緊急送醫。（圖／翻攝畫面）

豈料；今晚男子情緒失控揚言要放火燒房子，母親嚇壞前往派出所報案，就是這中間的空檔真的出了意外，洗衣店一樓存放易燃洗劑，火勢點燃一發不可收拾，濃煙伴隨火勢竄出，所幸消防即時到場撲滅火勢，未波及無辜。

不良行為，請勿模仿！

更多三立新聞網報導

張文殺人動機、資金來源成謎…警公布「孤狼檢舉專線」！

捨身擋刀亡…余家昶正面照曝！80歲老母悲慟：3歲陪父忠烈祠上班

張文生前最後一餐！「千元買豆漿」雙手交疊…石化虎視10分鐘畫面曝

生前「人臉辨識計畫」曝！四叉貓肉搜論文…驚見張文自拍照當範例

